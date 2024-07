L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano si muove anche il mercato in uscita, condizione necessaria avere nuovi rinforzi in rosa. Ieri il Napoli ha ufficializzato la cessione di Jesper Lindstrom all’Everton in prestito con diritto di riscatto, e la prossima sarà quella di Ostigard al Rennes a titolo definitivo per 7 milioni di euro. Per quanto riguarda il sostituto del danese l’obiettivo numero uno sulla trequarti è David Neres, del Benfica che vuol andar via per tornare ad alti livelli. Valutazioni anche su Domenico Berardi del Sassuolo che si sta riprendendo dopo il brutto infortunio.