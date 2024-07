L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli in questa fase ha il focus sul centrocampo. In uscita ci sono Gianluca Gaetano che potrebbe passare al Cagliari, ma anche Jens Cajuste è al centro delle riflessioni di Conte e dei rumors di mercato. I profili nel taschino di Manna sono Marco Brescianini del Frosinone e lo scozzese Billy Gilmour del Brighton. Per quest’ultimo il Napoli ha subito presentato un’offerta da più o meno 10 milioni di euro, già rifiutata. Il giocatore, in scadenza 2026 per caratteristiche e temperamento e sarebbe da considerare un po’ l’alter ego di Lobotka. La valutazione di Brescianini, invece, è 12 milioni. Ha doti offensive più spiccate del collega, con 4 gol e 2 assist nell’ultimo campionato e duttilità, potendo giocare anche da trequartista, oltre che da mediano nei due.