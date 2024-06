Romano – Osimhen non è nella lista dei candidati del Chelsea. Le ultime su Lukaku

Attraverso i propri canali social, Fabrizio Romano ha dato le ultime notizie sul mercato in uscita del Napoli. Il primo indiziato è, ovviamente, Victor Osimhen. Il nigeriano lascerà il Napoli con il pagamento della clausola rescissoria. Nelle ultime settimane si era parlato di uno scambio Osimhen-Lukaku, ma pare che i blues non sono per nulla interessati al bomber azzurro. Ecco cosa scrive Romano:

“Confermato: al momento il Chelsea non sta lavorando sull’affare o sullo scambio di Victor Osimhen. Nonostante le notizie sull’accordo di scambio tra Osimhen e Romelu Lukaku, il Chelsea non lo sta nemmeno considerando. La posizione del Chelsea su Lukaku rimane chiara: prezzo di 38 milioni di sterline per quest’estate come clausola, prendere o lasciare. Osimhen al momento non è nella lista dei candidati del Chelsea per il nuovo attaccante come consiglio e club che sta cercando diverse opzioni. Quale club dovrebbe andare a fare un’offerta per Victor Osimhen?”