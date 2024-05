Cds – Il Napoli insiste per Conte, c’è ancora differenza tra domanda e offerta, le ultime

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna riporta di una differenza ormai di soli due milioni tra domanda e offerta nella trattativa tra Conte e il Napoli di ADL: “Sullo sfondo, comunque in cima, resta Antonio Conte, un antico pallino di De Laurentiis, già cercato a ottobre per sostituire Garcia. Il presidente del Napoli aveva pensato a lui già ad ottobre per salvare la stagione, gli offrì 8 milioni di stipendio ma Conte rifiutò, con garbo, rimandando ogni discorso all’estate. Voleva godersi la famiglia e rispettare la scelta iniziale di stare fermo un anno; preferiva partecipare alla costruzione della stagione e non entrare in corsa. Le prospettive, oggi, sono diverse. Conte apre, sabato scorso c’è già stato un incontro con la dirigenza, la trattativa sarebbe molto più impegnativa da un punto di vista economico (soprattutto senza la partecipazione alla prossima Champions League) ma il Napoli resta una società solida e, nel caso, proverà ad accontentarlo. La richiesta di Conte è di 8 milioni, tra domanda e offerta ne ballano due. Sono giorni decisivi, De Laurentiis riflette, consapevole delle richieste dell’allenatore: in primis un progetto ambizioso“.