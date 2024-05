Cds – Napoli, si segue Mason Greenwood che piace molto anche alla Juventus di Giuntoli

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli avrebbe messo nel mirino Mason Greenwood: “L’attaccante inglese ha ritrovato in Spagna la voglia di giocare a calcio. Da promessa del Manchester United a indesiderato, dopo che il club l’aveva messo fuori rosa in seguito alle accuse di violenze da parte della sua ex fidanzata. Prosciolto senza neanche mettere piede in tribunale, ha ritrovato al Getafe una nuova dimensione. Con gli azulones, in Liga, 30 presenze, 8 gol e 6 assist più altre 2 reti in Coppa del Re. Una stagione da doppia cifra giocando ovunque nel tridente d’attacco: a destra, al centro, qualche volta anche a sinistra. Per uno che è ambidestro, è un gioco da ragazzi. È in prestito e a fine stagione tornerà allo United, che però vuole venderlo. Il Getafe vorrebbe tenerlo («resta al 90%» ha detto il presidente Torres), ma non può permetterselo se non in prestito. Lo sa bene il Napoli, a cui piace, ma anche la Juventus. Greenwood è l’attaccante che sa fare tutto, imprevedibile, anche geniale“.