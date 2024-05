Calzona pre Fiorentina-Napoli a DAZN: “Dobbiamo essere attenti, non sindaco su ciò che dice ADL. Bisogna dare il massimo fino alla fine”

Francesco Calzona è stato intervistato da DAZN prima dell’importante sfida di oggi contro la Fiorentina: “Cosa deve cambiare il Napoli rispetto alla gara contro il Bologna?” Calzona: “Dobbiamo avere più attenzione sin dal primo minuto, regaliamo troppo agli avversari.”

“De Laurentiis ha detto che non ci sono problemi se il Napoli non si dovesse piazzare in una posizione utile per una qualificazione europea, che ne pensa?” Calzona: “Non sto a sindacare su ciò che dice il presidente.”

“C’è ancora la possibilità di salvare questa stagione in queste ultime due partite?” Calzona: “Abbiamo ancora due partite, dobbiamo dare il massimo.”

“Manca Di Lorenzo stasera, se ci può dire il perché e se in generale le assenza possono essere un alibi per voi” Calzona: “Di Lorenzo ha avuto un attacco di gastroenterite stamattina, dispiace per la sua assenza perché è un ragazzo serio con grandi qualità umane. Le tante assenze permettono a chi ha giocato meno di avere una chance.”