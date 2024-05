Alex Meret, portiere titolare quest’oggi nella sfida contro la Fiorentina, è stato intervistato da DAZN nel pre partita: “Hai trovato una spiegazione a questa stagione?” Meret: “Difficile trovare una spiegazione, un insieme di situazioni che si sono venute a creare non ci hanno aiutato. Non è facile per noi, per i tifosi, ma dobbiamo provare a chiudere al meglio ritrovando la vittoria in queste ultime due partite.”