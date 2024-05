Gazzetta – Rinnovo Kvaratskhelia: incontro segreto tra ADL e l’agente. C’è l’offerta del club

Il Napoli sta muovendo i primi passi per portare a termine la trattativa legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che Aurelio De Laurentiis abbia incontrato in gran segreto l’agente e il padre del georgiano per discutere in merito alle cifre dell’eventuale accordo. La proposta del club partenopeo è di 4 milioni più bonus, mentre l’agente ne chiede 5 fino al 2028.

Bisognerà, dunque, continuare a trattare affinché venga colmata questa distanza economica.