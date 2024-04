Top & Flop – Un Napoli inguardabile crolla ad Empoli

Con un gol di Cerri al 4′ minuto, l’Empoli batte il Napoli e distrugge i sogni azzurri di Champions. Di seguito i Top & Flop della redazione di MondoNapoli.

TOP Politano – Come succede spesso dall’inizio di questa stagione, l’esterno italiano è il migliore dei suoi. Ci prova dall’inizio fino al momento in cui viene sostituito, e riesce a dare qualità ad un reparto praticamente sterile. Nonostante la mancanza di occasioni, data la pessima prestazione collettiva degli azzurri, Politano è sicuramente il meno negativo in campo.

FLOP Anguissa – Decidere il flop di una partita del genere è molto difficile, visti i tanti in campo ad aver giocato male. Dal reparto difensivo a quello offensivo, passando per il centrocampo, in molti hanno deluso durante il match del Castellani. Alla fine, l’eletto per il “premio” di peggiore in campo è Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense è stato lento, impacciato e inconcludente per tutta la partita. L’errore decisivo però che lo condanna, è la pessima decisione con cui ha fallito l’1 a 1. Infatti, da solo davanti al portiere, il camerunense decide di girarsi e passare il pallone, sbagliando tra l’altro la misura. Un errore imperdonabile, soprattutto se in situazione di svantaggio.