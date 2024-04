Matteo Politano, calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Empoli-Napoli ai microfoni di Dazn.

“Ultima spiaggia? Sì assolutamente. Abbiamo giocato tante partite così e in tante occasioni non abbiamo portato il risultato a casa. In questa settimana abbiamo parlato e conosciamo l’importanza di questa gara”.