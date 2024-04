Calzona a Dazn: “Champions? La matematica non ci condanna. Spero che da oggi ci siano dei miglioramenti in difesa”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Empoli-Napoli ai microfoni di Dazn.

“Champions? La matematica non ci condanna e il nostro obiettivo è arrivare il più lontano possibile. Il quinto posto ci dà una possibilità in più di raggiungere un traguardo importante. Da quando lavoriamo tutta la settimana cerchiamo di prevenire il pericolo. Dobbiamo difendere da squadra, senza mettere in difficoltà la linea difensiva. Spero che già da oggi ci siano dei miglioramenti. Zielinski? È in crescita. È un giocatore importante a prescindere da dove giocherà. Se si allena come negli ultimi giorni lo utilizzerò, perché è un calciatore importante e un professionista serio”.