Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: rivoluzione in difesa!

Tra poco meno di un’ora il Napoli scenderà in campo al Castellani per sfidare l’Empoli. I ragazzi di Calzona dovranno vendere cara la pelle, rinfrancati dalla possibilità di poter accedere alla Champions anche al quinto posto o il sesto in caso di vittoria dell’Europa League di una delle due italiane impegnate nel torneo.

Davide Nicola sogna la salvezza e il colpaccio con il Napoli: niente impossibile se consideriamo il difficile momento degli azzurri. Torna ufficialmente Maleh, mentre Caprile sogna una prestazione da protagonista contro la squadra che detiene il suo cartellino. Sulle orme di Cheddira.

Calzona rivoluziona la difesa: Ostigard sarà il compagno di Juan Jesus e Natan giocherà sulla fascia sinistra. Per il resto, si confermano i titolarissimi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.