Empoli-Napoli, gli azzurri perdono ancora: le pagelle di MondoNapoli

Un Napoli inguardabile consegna tre punti all’Empoli che distrugge le ultime e minime speranze di qualificarsi alla prossima Champions League degli azzurri. Di seguito le pagelle della redazione di MondoNapoli.

Meret 5,5 – Anche se incolpevole sul gol, il portiere non riesce a garantire sicurezza al reparto.

Di Lorenzo 5 – Il capitano azzurro ci provano e ci mette voglia, ma non è né lucido né preciso. Grave l’errore in marcatura sul gol dell’Empoli

Ostigard 5,5 – Il meno peggio della retroguardia azzurra, paga l’incertezza dell’intero reparto scricchiolante.

Juan Jesus 5 – Brutta prestazione del centrale brasiliano, che va in difficoltà in molte occasioni.

Natan 5 – Era fuori ruolo, è vero, ma la sostituzione all’intervallo è una bocciatura pesante.

Anguissa 5,5 – Ennesima brutta prestazione del centrocampista camerunense.

Lobotka 5,5 – Neanche lo slovacco, che era stato tra i migliori in stagione, si salva in questa pessima presentazione collettiva.

Zielinski 6 – Una delle poche note positive, il polacco è il più vivo tra i suoi. Ci prova in tutti i modi ma non trova collaborazione.

Politano 6 – Anche lui prova a dare una scossa, con qualità, ma senza risultati.

Osimhen 5,5 – Lotta tantissimo e fa il possibile, ma non riesce mai ad essere incisivo e viene arginato.

Kvaratskhelia 5,5 – Ingabbiato dal primo minuto dal sistema difensivo dell’Empoli, può poco.

Mazzocchi 5,5

Raspadori 5,5

Ngonge 5,5

Simeone S.V.

Calzona 5.