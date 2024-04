Monza-Napoli, le formazioni ufficiali: Ngonge dal 1′! Torna Kvaratskhelia

Tutto pronto per Monza-Napoli, la partita sta per iniziare e i due mister hanno comunicato le formazioni ufficiali per le rispettive squadre. Ecco le scelte definitive di Calzona e Palladino:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Caldirola; Akpa Akpro, Gagliardini; Colpani, Zerbin, Mota; Djuric. All. Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Olivera, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhen, Ngonge. All.: Francesco Calzona

Per il Napoli, sulla fascia sinistra Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui e Juan Jesus quello con Ostigard mentre la sorpresa è la scelta di Ngonge sulla destra in attacco.