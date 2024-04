Monza-Napoli: le ultimissime sulle probabili formazioni. 4 cambi per Calzona

Manca sempre meno a Monza-Napoli, match di Serie A valido per la 31esima giornata di campionato. Tra poche ore i partenopei scenderanno in campo all’ U-Power Stadium e per l’inizio della partita mancano solo le formazioni ufficiali. Ecco, intanto, le probabilissime scelte dei due mister:

Per il Napoli di Calzona previsti 4 cambi rispetto all’ultimo scontro: in campo Olivera sulla sinistra, con Ostigard al centro della difesa piuttosto che Juan Jesus, Zielinski dal primo minuto a centrocampo e il ritorno di Kvara sulla fascia.

NAPOLI(4-3-3): Meret; Olivera, Ostigard, Rrahmani, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. All.: Francesco Calzona

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Mari, A. Carboni; Akpa-Akpro, Gagliardini; Colpani, Maldini, Dany Mota; Djuric. All.: Palladino