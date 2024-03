SKY – Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Raspadori sostituisce Kvaratshkelia, Mario Rui titolare

Sky Sport si è soffermato sulle probabili formazioni e sulle scelte dei due mister Francesco Calzona e Gian Piero Gasperini per Napoli-Atalanta, in programma sabato 30 marzo alle 12:30 al Maradona. Tra le fila degli azzurri probabilmente non ci sarà Kvratshkelia a seguito del problema all’inguine accusato in nazionale, mentre nell’Atalanta mancheranno Teun Koopmeiners e Charles De Ketelaere.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca.