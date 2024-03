Nell’edizione odierna de La Repubblica si scrive che il Napoli starebbe pensando a una maglia speciale per la partita contro l’Atalanta con la scritta “Io sto con JJ” e alla fascia di capitano per il difensore brasiliano. Inoltre i tifosi azzurri starebbero preparando qualcosa di speciale per mostrare vicinanza a Juan Jesus.