SKY: Napoli, per Kvaratskhelia rientro ed esami, nessuna intenzione di rischiarlo

L’esterno d’attacco azzurro dopo aver prima dovuto abbandonare il campo nella sfida decisiva per accedere ad Euro 2024 contro la Grecia, e poi festeggiato la conseguente qualificazione tra lacrime in campo e balletto negli spogliatoi, tornerà in Italia oggi e il Napoli vuole vederci chiaro sulle sue condizioni. Appena arrivato svolgerà tutti gli esami del caso per capire l’entità del fastidio accusato all’inguine, questo servirà a Calzona per decidere se schierarlo o meno contro l’Atalanta. Ad ogni modo per quanto sia importante la sua presenza in campo per gli azzurri di averlo in campo nella sfida per la rincorsa alla Champions League contro i nerazzurri, non c’è voglia di accelerare i tempi di recupero. Kvaratskhelia potrebbe riposare e tornare direttamente per la partita del 7 aprile con il Monza.