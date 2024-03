KKN – De Laurentiis per la panchina ha sempre un grande desiderio: Antonio Conte, ma ci sono altri nomi sul taccuino

Il Napoli è alla continua ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, che possa prendere il posto attualmente occupato da Francesco Calzona. Come riportato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, il sogno nel cassetto del patron azzurro Aurelio De Laurentiis resta sempre Antonio Conte. L’allenatore ex Inter e Juventus resta sempre in cima alla lista dei desideri del presidente del club campano, che in tutti i modi proverà a portarlo sulla panchina del proprio club. Inoltre nelle ultime ore sembra essere emerso un altro nome tra le alternative, che è Fabio Pecchia.