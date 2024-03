Impallomeni: “Per la panchina del Napoli nella prossima stagione Pioli un’alternativa, ma occhio al ritorno di Sarri”

L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Tmw Radio nel corso del programma Maracanà. Argomento principale sono state le panchine delle squadre di Serie A, in particolar modo quelle che in estate potrebbero cambiare. Ovviamente tra queste squadre c’è anche il Napoli, che in estate dovrebbe perdere Francesco Calzona, e che è alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo Impallomeni un’alternativa potrebbe essere Pioli, pronto a lasciare il Milan, ma bisogna stare attenti ad un possibile ritorno in azzurro di Maurizio Sarri dopo la parentesi Lazio. Queste le sue parole: “Alla guida tecnica del Napoli come alternativa potrebbe esserci Stefano Pioli, ma non è da sottovalutare un possibile ritorno di Maurizio Sarri”.