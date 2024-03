Mutti: “Il Napoli è in ripresa. Acerbi deve accettare le conseguenze del suo sbaglio.”

Bortolo Mutti ex calciatore e allenatore è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live , parlando della stagione del Napoli, dei segnali di ripresa e di quanto è accaduto tra Acerbi e Juan Jesus. Ecco le sue dichiarazioni: Il caso Acerbi-Juan Jesus? Una grande leggerezza, il ragazzo è caduto in questo errore e non doveva succedere. Certo è necessario dare segnali di etica e correttezza, i calciatori sono esempi. Certe forme di razzismo quotidiane non vengono enfatizzate, Acerbi ha sbagliato e ha sbagliato a correggere il tiro, doveva invece accettare il suo errore e poi magari pagarne le conseguenze. Gli errori capitano, quando si sbaglia bisogna chiedere scusa e pagare la giusta punizione perché certe cose sono inaccettabili. La classifica del Napoli? Il rammarico sono i punti persi prima dell’Inter, ho visto però una squadra ritrovata, ci sono 6 punti da recuperare, la concorrenza è agguerrita ed il Napoli deve crederci, anche se la strada è veramente tortuosa. Se vedo la rosa del Napoli è chiaro che sia da Champions, il campionato però è nato male ed è stato gestito forse peggio”.