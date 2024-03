Modugno: “Osimhen? La rifinitura di domani sarà una sorta di provino”

Francesco Modugno, inviato per Sky Sport a Castel Volturno, ha aggiornato sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il report odierno, infatti, il bomber nigeriano sta soffrendo un affaticamento muscolare che si sta portando dalla sfida contro il Barcellona. Ecco cosa ha detto il noto giornalista:

“E’ attesa la rifinitura di domani per capire le condizioni di Victor Osimhen. Sarà di fatto una sorta di provino. Il nigeriano da un paio di giorni sta gestendo le noie, caricando molto o poco, insomma, la liturgia tipica di quando i muscoli sono in affanno. Eventualmente, lì c’è Jack Raspadori che incarna la filosofia di calcio di Calzona. C’è anche Simeone che dal punto di vista del minutaggio è stato messo un po’ ai margini. Per Osimhen il Meazza è un tabù, lì ha preso solo botte. Si ritrovò il volto tumefatto e la maschera di ferro nasce lì. Ci proverà domani. Ovvio, c’è anche la nazionale quindi tutto dovrà essere rivisto. Bisognerà aspettare domani, quando forzerà e solleciterà le gambe e capirà se potrà essere a disposizione. Altrimenti, direi Raspadori con Politano e Kvara, proprio loro che sono venuti meno col Barcellona. Può mancare Osimhen e questa meravigliosa sfida a distanza con Lautaro. Non deve mancare, comunque, Kvara. Questo è il momento: dieci partite alla fine, c’è la Champions. Il Napoli è ancora lì, squadre lontane ma non lontanissime. A certi obiettivi ci puoi arrivare solo se i tuoi giocatori fanno la differenza. Per Osimhen bisogna aspettare, a Kvara bisogna chiedere che si accenda lui e non che si illumini San Siro”.