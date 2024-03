Ultim’ora – si ferma Osimhen, in dubbio col l’Inter: il motivo

Victor Osimhen è attualmente in dubbio per la partita contro l’Inter. Secondo il report del Napoli, “Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona”, come riportato nel comunicato ufficiale dopo l’allenamento di oggi.

La decisione definitiva sul suo utilizzo verrà presa all’ultimo momento, considerando che la partita è domenica sera. Se non sarà in grado di giocare dall’inizio, si potrebbe valutare la possibilità di schierare Raspadori o Simeone al suo posto. Bisogna tenere presente che, sebbene si tratti solo di un affaticamento muscolare, il tempo per il recupero è limitato.