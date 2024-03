CdS, moviola Barcellona-Napoli: “Disastro Makkelie. Non fischia il rigore su Osimhen e manca un rosso”

Il Napoli ha interrotto il suo percorso in Champions League dopo la sconfitta subita fuori casa contro il Barcellona di Xavi.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sugli episodi arbitrali della partita, ovvero sulle scelte del direttore di gara Danny Makkelie.

Il quotidiano gli attribuisce un 4,5 in pagella: “Se è stato un arbitro di valore, Makkelie è rimasto ancorato al passato, come quei vecchi nostalgici che che non si arrendono mai. Fischi in ritardo, valutazione tecnico-disciplinare non sufficiente. Brutta entrata di Christensen ai danni di Lobotka, piede a martello sul collo del piede e la caviglia sinistra di Lobotka che si piega. Incerto Makkelie, arriva solo il giallo dopo diversi secondi, l’impressione però è che l’entrata fossa davvero brutta. Poteva starci il rosso. Osimhen finisce a terra dopo un contatto con Cubarsì: l’attaccante azzurro sfiora la punta del piede destro dell’avversario per primo, poi è Cubarsì ad andare sul piede destro di Victor. Per Makkelie troppo poco per dare il rigore, ma è uno step on foot. Ci stava il penalty“.