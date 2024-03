Gazzetta: “Il Napoli è uscito con dignità. Ha pagato la fragilità difensiva e la serata non degli attaccanti”

Il Napoli perde 3-1 in casa del Barcellona e interrompe così la sua corsa in Champions League. Il club di De Laurentiis fuori anche dal Mondiale per Club 2025.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla partita: “Il Napoli, a differenza della Lazio, è però uscita bene, con dignità. Ha guardato negli occhi il Barcellona e lo ha affrontato alla pari. Francesco Calzona ha accorciato il divario con il gioco, il risultato lo ha determinato la qualità dei giocatori. Il Napoli ha pagato una certa fragilità difensiva e la serata sbagliata dei suoi attaccanti più forti. Osimhen si è divorato un gol in apertura del match. Kvaratskhelia si è limitato a un paio di tiri fiori di poco, per lungo tratti il georgiano è stato trasparente e ininfluente. Dal gol mandato al gol subito è stato un attimo. Non sappiamo che intenzione abbia De Laurentiis, ma il lavoro di Calzona è evidente e la rifondazione può essere finanziata con le cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia. Se vogliono andare, vadano. A Barcellona non sono pervenuti”.