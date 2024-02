Meluso: “Calzona conosce le corde da toccare. Kvara? Ci ha confidato una cosa”

Dopo Mario Rui, anche il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha rilasciato delle dichiarazioni prima di Cagliari-Napoli ai microfoni di DAZN. In particolare, il ds si è concentrato sulle possibilità di Calzona e sulla reazione di Kvara dopo la sostituzione contro il Barcellona. Ecco le sue parole:

Qual’è l’arma in più di Calzona? “Calzona ha un grosso vantaggio, aver vissuto un passato recente da protagonista nel Napoli e quindi sa quali corde toccare. Ce ne siamo resi conto già dai primi allenamenti ed è un aspetto importante”

Si è parlato di una multa a Kvara per l’atteggiamento dopo la sostituzione contro il Barcellona, cosa ci può dire? “Kvara non ha avuto comportamenti non professionali, ogni calciatore non è contento ad essere sostituito e ci ha confidato di essere arrabbiato per la sua prestazione. Anzi, lui ha avuto un atteggiamento da grande campione non contestando nulla”.