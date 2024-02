Prima di Cagliari-Napoli si è fermato ai microfoni di DAZN Mario Rui per commentare in particolare l’impatto ed il rapporto con Calzona in questi suoi primi giorni. Ecco le sue parole:

Che impatto ha dato Calzona al suo arrivo? “Un impatto importante, ci ha messo subito a nostro agio e ci ha trasmesso molta fiducia come abbiamo dimostrato contro il Barcellona“.