La SSC Napoli ha diramato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno. Gli azzurri preparano il match di Cagliari in programma domenica alle ore 15. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico e poi chiusura finale con partita a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra e campo. Stesso discorso per Osimhen che ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale accusato nella giornata di ieri.