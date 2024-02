SKY – Cagliari-Napoli, le ultime sulla formazione

Il Napoli affronterà il Cagliari domenica alle 15:00 all’Unipol Domus in Sardegna. L’obiettivo di Calzona è esordire in campionato con una bella vittoria dopo il pareggio contro il Barcellona e fare il possibile per conquistare un posto alla prossima Champions League. Ranieri vuole portare il Cagliari fuori dalla zona retrocessione e cancellare il periodo negativo.

Il Napoli nelle ultime 5 partite ha totalizzato 8 punti con 2 pareggi, 2 vittorie e una sconfitta. Il Cagliari ha conquistato solo un punto con 4 sconfitte e un pareggio. Gli ultimi 5 scontri tra le due compagini hanno visto i campioni in carica trionfanti con 3 vittorie e 2 pareggi.

I padroni di casa dovranno fare a meno di Mancosu, Hatzidiakos, Shomurodov e Oristano. Gli azzurri non potranno contare sulle prestazioni del capitano Giovanni Di Lorenzo per squalifica. Anche se Osimhen ha svolto lavoro personalizzato per qualche linea di febbre, dovrebbe essere regolarmente in campo.

Probabili formazioni di Sky Sport:

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Di Pardo, Dossena, Mina, Augello; Makoumbou, Prati, Nandez; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. All: Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Calzona