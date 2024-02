Milan-Napoli, le pagelle di MondoNapoli. Due azzurri sugli scudi, diverse insufficienze

Il Napoli perde per 1-0 contro il Milan, al termine di una gara giocata in maniera nemmeno troppo negativa. Diverse le insufficienze tra le file partenopee, ma ci sono dei calciatori che si sono ben distinti. Di seguito, le pagelle dell’incontro curate dalla redazione di MondoNapoli.

Pierluigi Gollini 6 – Può poco in occasione del gol di Theo Hernandez. Risponde bene, anche se a tratti, quando viene chiamato ad intervenire.

Leo Skiri Ostigard 5,5 – Non sfigura eccessivamente quando c’è da difendere. Viene però coinvolto nel tremendo errore di reparto che ha portato al gol di Theo Hernandez. Sarà poi sostituito durante l’intervallo.

Amir Rrahmani 5,5 – Non viene richiamato ad intervenire tanto, ma quando accade non appare molto lucido. E in alcune occasioni ci è anche scappata quella leggerezza che poteva costare tantissimo.

Juan Jesus 6 – Per lui si potrebbe proporre lo stesso commento riservato a Rrahmani, anche se in alcune situazioni riesce a metterci una pezza. Riesce a limitare lo scomodo cliente Giroud.

Giovanni Di Lorenzo 6 – Senza infamia e senza lode. Non è molto preciso in fase offensiva ma si fa sentire. Stesso discorso per quella difensiva, in cui alterna buone scelte ad altre più frettolose.

André-Franck Zambo Anguissa 5,5 – Corre tanto, ma non è sempre lucidissimo quando si tratta di giocare il pallone. In crescita rispetto alle ultime uscite, ma c’è ancora della strada da fare per ritrovare la migliore condizione.

Stanislav Lobotka 6 – Gara non semplice per l’ex Celta Vigo, soprattutto nel corso del primo tempo. Ma a modo suo riesce sempre a venire fuori con qualità e personalità, tanto da migliorare nel corso della ripresa.

Piotr Zielinski 6 – Il polacco è poco presente nel primo tempo, nel quale non riesce ad imporsi. Cresce gradualmente nella seconda frazione, pur non brillando.

Pasquale Mazzocchi 6,5 – Regge bene il confronto contro Christian Pulisic, riuscendo anche a proporsi davanti nelle occasioni in cui gli azzurri si sono riversati in attacco. Particolarmente pimpante nel corso del secondo tempo, risulta una variabile impazzita nella manovra d’attacco.

Khvicha Kvaratskhelia 6,5 – Fa quasi tenerezza vedere il georgiano in campo. Ha tanta qualità da sciorinare, ma se intorno non c’è chi pronto a fruirne, risulta fine a sé stessa. Prova in ogni modo a bucare la difesa avversaria, ma è un uno contro tutti. In questo momento è il migliore dei partenopei.

Giovanni Simeone 5,5 – Non riesce a capitalizzare un’occasione capitatagli nei primi minuti di gioco, così come gli capita durante la ripresa. Il resto è tanta battaglia e soprattutto pochi palloni da poter giocare. Non la più semplice delle partite

SOSTITUZIONI

Matteo Politano 6 – Dà qualche spunto di inventiva, ma si fa notare solo a sprazzi. Tuttavia, non è una partita insufficiente.

Giacomo Raspadori 5,5 – Entra per dare più qualità alla manovra offensiva, ma finisce schiacciato nella morsa difensiva degli avversari.

Jesper Lindstrom 6 – Entra bene in partita, dimostrando i progressi delle ultime uscite. La sua velocità ha creato più di un grattacapo agli avversari.

Mathias Olivera 6 – Torna in campo dopo 2 mesi. Sufficienza politica per lui.

Cyril Ngonge – s.v.

All. Walter Mazzarri 5,5 – Più che tattico, il problema è di approccio alla gara. Nel primo tempo, si è cercato di offendere più grazie a giocate dei singoli che non di squadra. Ha cercato di cambiare rotta durante la ripresa, quando però era troppo tardi. Con quest’atteggiamento non si potranno fare enormi progressi.