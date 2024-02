Top&Flop Milan-Napoli, il migliore ed il peggiore in campo secondo MondoNapoli

Il Napoli perde a San Siro contro il Milan. Gara poco forrunata per gli azzurri che, dopo un primo tempo un po’ timoroso, sono cresciuti nella ripresa, senza però pareggiare l’incontro. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore dell’incontro.

TOP – Khvicha Kvaratskhelia

Il georgiano sta tornando sui suoi livelli dell’anno scorso. Le sue giocate non mancano, ma non c’è più quell’apparato di gioco che le ha valorizzate al massimo. Più di una volta lo si è accusato di non rendere come in passato, ma nelle ultime uscite ha dimostrato il contrario, anche se con poca fortuna realizzativa. Menzione per Pasquale Mazzocchi, autore di una prestazione spavalda, in cui non ha avuto paura di proporsi con qualità in fase offensiva.

FLOP – Giovanni Simeone

Bocciatura un po’ forzata per l’argentino. Alcuni azzurri sono stati insufficienti, ma non abbastanza da poter decretarne uno meno performante dei compagni. L’ex Fiorentina ha sofferto molto lo stile di gioco remissivo della squadra nel corso del primo tempo, ma ha avuto due occasioni per segnare, in cui poteva fare di più.