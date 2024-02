Milan-Napoli, Mazzarri: “Bisogna tornare condizione, speriamo la Champions ci dia nuova spinta”

Sfortunato, e forse troppo rinunciatario nel primo tempo, il Napoli di Mazzarri esce sconfitto da San Siro, contro un Milan apparso tutt’altro che irresistibile. Ora il Napoli vede distante ben 7 punti l’Atalanta al quarto posto, conteso al filotto di squadre composto da Roma, Lazio, Fiorentina e Bologna, con la terza piazza occupata proprio dal Milan lontano ben 17 lunghezze. Distanza in classifica che oggi non si è percepita affatto, con gli azzurri che hanno visto spegnersi le speranze di portare a casa almeno un pari sul palo colpito da Simic che sul finale ha rischiato di beffare Maignan nella propria porta.

Al termine del match di San Siro, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa:

Squadra che nella ripresa ha dato un bel segnale… “Purtroppo oggi abbiamo preso goal su un errore prevedibile, era una giocata che avevamo preparato tutta la settimana ma questa cosa la correggerò. Senza quel tiro il Milan non avrebbe fatto un tiro in porta, loro nel primo tempo hanno pressato tantissimo e si sapeva che nel secondo tempo sarebbero calati. Non è un discorso di modulo, dipende dai giocatori a disposizione, da come stanno e dalle situazioni”.

L’impressione è che ci sia un calo nelle prestazioni offensive… “Bisogna ritrovare la condizione psicofisica, anche oggi sotto porta abbiamo preso un palo, contro il Monza da tre metri non abbiamo fatto goal, non è facile spiegare queste cose ma senz’altro dobbiamo ritrovare la lucidità”.

Ora arriva la Champions, potrebbe dare nuova spinta? “Io lo spero, se torna anche Osimhen in settimana avremo per la prima volta la rosa al completo anche se non in condizioni ottimali. Bisognerà arrivare alla Champions nelle condizioni ottimali, sono fiducioso perché anche oggi i miei giocatori hanno fatto un’ottima gara”.

Nuovo ruolo per Kvara “L’ho fatto per liberarlo dalla marcatura ferrea, non è la prima volta che lo faccio giocare in quel ruolo”.

Atalanta adesso distante 7 punti… “Stiamo facendo il meglio che possiamo, questa è un’annata molto difficile e sappiamo bene che per quanto perso all’inizio potrebbe pesare”.