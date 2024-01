Zielinski e il suo futuro – Dal 1 febbraio c’è il rischio di finire fuori rosa

Piotr Zielinski dovrà decidere cosa fare della sua avventura a Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il calciatore polacco potrebbe addirittura finire fuori rosa. Le ultime vicende in casa Napoli e le dichiarazioni del presidente ADL non hanno convinto il centrocampista, che tuttavia ha ancora delle riserve da sciogliere per il futuro. Dal 1 febbraio potrebbe addirittura finire in tribuna, ai margini del gruppo squadra, a causa di una questione sovrannumeraria. Situazione da tenere sott’occhio.