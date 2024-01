Gazzetta – Lungo confronto in settimana Mazzarri-Zielinski: la situazione

Ci sarebbe stato un lungo colloquio in settimana tra Mazzarri e Zielinski.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe avuto un dialogo con il centrocampista polacco chiedendogli di partire titolare all’Olimpico per giocarsi il tutto per tutto ed ottenere i tre punti. Risposta pronta dell’azzurro che vorrà dare il suo contributo ed imprimere il suo marchio in un match, cosa che manca da tempo, anche a causa di una situazione rinnovo che non si sblocca. Piotr vorrà esprimersi ad alti livelli nel big match in programma oggi alle 18 contro la Lazio e Walter Mazzarri si affiderà pienamente ai suoi guizzi.