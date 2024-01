Nehuen Perez sarà presto un giocatore del Napoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il difensore argentino effettuerà quanto prima le visite mediche per ufficializzare il suo passaggio dall’Udinese al Napoli. Ieri ha giocato anche l’ultima partita con i bianconeri al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. In uscita vi è Ostigard, che potrebbe essere ceduto in Serie A.