ULTIM’ORA – Napoli ad un passo da Dendoncker, accordo in via di definizione con l’Aston Villa

Il Napoli starebbe per chiudere l’ennesimo colpo di mercato in questa finestra di calciomercato invernale.

Si tratta di Leander Dendoncker, centrocampista dell’Aston Villa e della nazionale belga: a riportare la notizia è The Athletic, testata giornalistica americana, secondo il quale il club azzurro avrebbe chiesto Leander Dendoncker in prestito all’Aston Villa.

A confermare la notizia è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale. Per Romano, il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe vicinissima al prestito del centrocampista classe ’95 ed aggiunge che l’affare comprenderà una clausola di opzione per l’acquisto.

Dunque, accordo in via di definizione tra i due club, con Dendoncker che ha già accettato la proposta del Napoli.

Infine, anche Gianluca Di Marzio conferma ulteriormente la notizia dell’ultima ora, aggiungendo che nelle prossime ore il club azzurro accoglierà Dendoncker in Italia: già domani infatti sono in programma le visite mediche per il centrocampista belga. Napoli ed Aston Villa si sono accordate per il prestito con diritto di riscatto per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro.