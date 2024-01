Simeone: “Grande partita, cerco di insegnare una cosa ai miei compagni”

Al termine della sfida tra Napoli e Fiorentina, che ha visto gli azzurri uscire vittoriosi, Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Italia 1. Suo il gol che ha sbloccato la partita, indirizzandola a favore del club partenopeo.

Ecco le sue parole: “La Fiorentina è stata brava, siamo stati bravi a chiudere gli spazi. Siamo contenti per la vittoria, abbiamo fatto una grande partita. Svolta tattica? Al di là della tattica, andiamo noi in campo. Abbiamo un gruppo forte, con un’anima forte, deve essere questo lo spirito”.

Poi Simeone ha continuato: “Io un esempio per i compagni di squadra? Cerco sempre di far capire ai miei compagni che non bisogna non mollare mai. Preferisco ricordare tutte le mie partite e i miei allenamenti, per aiutare i miei compagni”.