Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, parlerà oggi alle 15 in conferenza stampa da Riyad alla vigilia di Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa Italiana. Insieme a lui, ci sarà l’attaccante Giovanni Simeone. L’evento sarà molto importante per capire come gli azzurri, reduci da un momento non semplice, sono arrivati a disputare il trofeo. Come di consueto, MondoNapoli fornirà la diretta testuale dell’evento.