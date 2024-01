Tmw – Napoli, piace Ahmedhodzic per la difesa. Barak, oggi contatto con la Fiorentina

Il Napoli segue Anel Ahmedhodzic per la difesa, difensore bosniaco dello Sheffield United. Il classe 99 venne seguito già qualche anno fa da Cristiano Giuntoli. Al momento il suo profilo è uno dei preferiti per rinforzare la difesa. Oltre lui, si segue l’ex Bologna Arthur Theate, attualmente in forza al Rennes. È stata rispedita al mittente la prima proposta di prestito con obbligo di riscatto, ma la dirigenza è pronta al rilancio. Per Nehuen Perez invece, la trattativa sembra essersi arenata vista la richiesta di 20 milioni di euro da parte dell’Udinese. Piacciono anche Nelsson del Galatasaray e Solet del Salisburgo, ma al momento non scaldano la dirigenza. Oggi però, ci sarà un incontro tra Napoli e Fiorentina a Riyad per portare a termine la trattativa per Antonin Barak. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.