KKN – Panchina Napoli, tentazione Pioli. C’è già stato un contatto in passato. I dettagli

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del possibile nuovo nome per la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato, è ritornato in auge il nome di Stefano Pioli, attualmente tecnico del Milan, come erede di Walter Mazzarri. C’è già stato un contatto da parte di Aurelio De Laurentiis lo scorso 29 maggio, ma l’allenatore non si è sentito di lasciare la panchina rossonera. In pole position rimane però il nome di Roberto De Zerbi.