Napoli: contro il Barcellona impresa impossibile?

Nel calcio bisogna essere bravi ma anche fortunati. Ecco, se la mettiamo così il Napoli non ne ha avuta tanta di sorte quando dall’urna dei sorteggi degli ottavi di Champions League è uscito il nome del Barcellona come prossimo avversario. Le due squadre si ritroveranno dunque in campo il 21 febbraio alle 21, nella gara d’andata allo stadio Maradona di Napoli, e il 12 marzo alle 21 al Camp Nou. Due formazioni che arrivano agli ottavi con due spiriti diversi, due posizioni in classifica diverse e condizioni diverse. Al momento il Barcellona è terzo in Liga, inseguendo la rivelazione Girona e il Real Madrid, mentre il Napoli sta faticando tremendamente in campionato, sceso fino a metà classifica. Per questo secondo le previsioni sull’esito del match i blaugrana hanno molte più probabilità di imporsi, sia in casa che in trasferta. La formazione spagnola è molto più avanti anche nelle quote sulla vincente della Champions League 2024 con i bookmakers che non hanno dubbi da quale piatto della bilancia pende l’ago della sfida. Per molti addetti ai lavori però nel calcio non è mai detta l’ultima parola e il Napoli ha tutte le carte in regola per sfoderare la prestazione della vita e provare a giocarsela anche contro i campioni del Barcellona.

Napoli-Barcellona, i precedenti

La storia dei precedenti tra Napoli e Barcellona in realtà non ha molto da dire. Le due squadre si sono incontrate solo quattro volte nel proprio passato e comunque in tempi recentissimi, con due vittorie in favore degli spagnoli, due pareggi e nessuna vittoria tra le fila azzurre. La prima sfida mai giocata tra azzurri e blaugrana risale infatti alla stagione 2019-2020, naturalmente in Champions League, nella gara degli ottavi della competizione. All’andata il Napoli riuscì persino a strappare un pareggio andando in vantaggio con Mertens e recuperati da una rete di Griezmann, ma al ritorno fu travolto 3-1. Così nel 2022, quando in Europa League si incontrarono nuovamente le due squadre, con un pareggio per 1-1 all’andata al Camp Nou, e la vittoria del Barcellona a Napoli per 4-2.

Il palmares dei due club Sul piano dei trofei vinti, qui davvero la sfida è impari. Partiamo con il Napoli. I successi in campionato sono stati tre nella sua storia, con gli Scudetti delle stagioni 1986-1987, 1989-1990 e 2022-2023, le sei Coppe Italia nel 1962, 1976, 1987, 2012, 2014 e 2020 e le due Supercoppe italiane nel 1990 e nel 2014. In campo internazionale è da ricordare la Coppa UEFA della stagione 1988-1989, la Coppa delle Alpi del 1966 e la Coppa di Lega Italo-Inglese del 1976. Per quanto riguarda invece il Barcellona le statistiche si fanno ben più consistenti contando in Spagna 27 campionati, 31 Coppe di Spagna, 2 Coppe della Liga, 14 Supercoppe di Spagna e 4 Coppe de Oro Argentina/Eva Duarte. A livello internazionale, invece, il Barcellona ha messo in bacheca 5 Champions, 4 Coppe delle Coppe, 5 Supercoppe UEFA, 3 Coppe del mondo per club e 3 Coppe delle Fiere.