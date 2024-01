L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano Zielinski è a Riad con la squadra e Mazzarri, ma il tempo per un nuovo accordo con il Napoli è scaduto. A giugno sarà addio e poi viaggerà verso Milano. L’Inter ha strappato nei giorni scorsi la parola del centrocampista polacco con una proposta che poi sarà il contratto ufficiale. Si tratterà di un contratto in scadenza 2027, 4,5 milioni di euro netti più bonus con opzione per una quarta stagione