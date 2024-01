CdS – Mercato Napoli: Mazzarri sogna Buongiorno: la richiesta ad ADL

In questi ultimi giorni il Napoli si sta muovendo molto sul fronte calciomercato per cercare di portare in maglia azzurra nuovi rinforzi per il prosieguo della stagione.

Tra i vari nomi fatti finora, ce n’è uno che rappresenta il “sogno proibito” di Walter Mazzarri: Alessandro Buongiorno del Torino.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il tecnico livornese abbia espresso più volte al presidente Aurelio De Laurentiis questa sua preferenza per migliorare la difesa, pur consapevole delle difficoltà di un’eventuale trattativa. Il club granata, infatti, non ha alcuna intenzione di perdere il giocatore a gennaio e insiste a ribadirlo a ogni occasione.