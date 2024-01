Ufficiale – Napoli-Barcellona biglietti in vendita: info e dettagli

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di Giovedì 11 Gennaio 2024 saranno in vendita i biglietti per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, Napoli-Barcellona, che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona il 21 Febbraio 2024 alle ore 21:00.

La vendita dei biglietti per la partita Napoli vs Barcellona si articola in tre fasi:

La prima fase (Fase 1) riservata ai titolari di Abbonamento FULL 23/24 (23 gare) e Abbonamento ITALIA 23/24 (20 gare), durante la quale gli abbonati potranno confermare il loro posto ad un prezzo vantaggioso rispetto alla tariffa intera.

La seconda fase (Fase 2) riservata ai titolari di Fidelity Card

La terza fase (Fase 3) di Vendita Libera aperta a tutti.

Prezzi abbonati full:

Curva Inferiore 30 euro, Curva Superiore 40 euro, Distinti Inferiori 55 euro, Distinti Superiori 110 euro, Tribuna Nisida 150 euro, Tribuna Posillipo 190 euro.

Prezzi abbonati Italia:

Curva Inferiore 40 euro, Curva Superiore 55 euro, Distinti Inferiori 70 euro, Distinti Superiori 130 euro, Tribuna Nisida 170 euro, Tribuna Posillipo 215 euro.

Prevendita Fidelyt Card:

Curva Inferiore 40 euro, Curva Superiore 55 euro, Distinti Inferiori 70 euro, Distinti Superiori 130 euro, Tribuna Nisida 170 euro, Tribuna Posillipo 215 euro.

Vendita libera:

Curva Inferiore 45 euro, Curva Superiore 65 euro, Distinti Inferiori 80 euro, Distinti Superiori 150 euro, Tribuna Nisida 200 euro, Tribuna Posillipo 250 euro.