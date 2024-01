Sono appena uscite le sentenze del Giudice Sportivi su gli squalificati della prossima giornata di Serie A. Oltre allo squalificato Mazzocchi. è da annotare che sarà out anche Maggiore, in segno nell’ultima gara contro la Juventus, il centrocampista quindi salterà il derby campano sabato alle 15:00. Sicuramente non una buona notizia per Pippo Inzaghi che dovrà cambiare qualcosa a centrocampo.