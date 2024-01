Ag Perez: “Interesse concreto del Napoli. E’ argentino e sarebbe onorato di vestire l’azzurro”

Federico Raspanti, agente di Nehuen Perez, ha parlato della situazione del suo assistito ai microfoni di Si Gonfia la Rete in onda su Radio Crc: “C’è un interesse concreto del Napoli ma non ci sono certezze e attendiamo sviluppi, anche Milan e Fiorentina sono interessate al ragazzo. L’interesse degli azzurri è reale, ma non posso sbilanciarmi sulla trattativa. Perez è argentino e conoscete il legame che ha Napoli con gli argentini, per cui la volontà del ragazzo di vestire i colori del Napoli c’è. Ci tengo a sottolineare che il ragazzo sta continuando a lavorare in attesa di sviluppi graditi. Argentina e Maradona sarebbe sicuramente la combo ideale”.

C’è un diritto di recompra? “Si, esiste la possibilità che l’Atletico a fine stagione eserciti la recompra che potrebbe salire a 15 milioni. Siamo in attesa di sviluppi, ma posso dire con certezza che il mio assistito sarebbe onorato e affascianato di ripetere le imprese di Maradona a Napoli”.