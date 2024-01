Calciomercato, Di Marzio: “Napoli interessato a Ngonge, contatti avviati con l’Hellas Verona”

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, il Napoli avrebbe avviato i contatti con l’Hellas Verona per il cartellino di Cyril Ngonge.

L’attaccante belga è corteggiato anche da alcuni club inglesi e di Serie A, tra cui la Fiorentina che, secondo l’esperto di calciomercato, ha già presentato un’offerta di 9 milioni di euro. L’Hellas Verona, però, non ha accettato l’offerta e valuta il giocatore sui 12-13 milioni di euro.

La valutazione fatta dalla società veneta è la stessa con cui Politano partirebbe per il club saudita Al Shabab.

Dunque, la società partenopea in queste ore sta provando ad anticipare la concorrenza per l’estero belga del Verona in modo deciso, attendendo riscontri dalla società veneta.