ULTIM’ORA TMW – Nehuen Perez, nuovi contatti tra Napoli e Udinese: fissata la valutazione

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica online tuttomercatoweb.com, il Napoli sta pensando seriamente a Nehuen Perez, difensore centrale dell’Udinese.

Ci sono dei contatti in corso tra la società di Aurelio De Laurentiis e l’Udinese, non solo per il centrocampista Samardzic ma anche per il centrale classe 2000, Nehuen Perez.

La società friulana vorrebbe trattenere il difensore argentino per i prossimi sei mesi e pensare di cederlo solo in estate, soprattutto per alcuni infortuni nel reparto difensivo dell’Udinese, ma Pozzo potrebbe valutare un’eventuale cessione imminente solo se dovesse arrivare un’offerta da 15 milioni di euro.

Fiorentina e Milan sono interessati a lui ma, secondo il suo agente, il Napoli ha già avviato i contatti con la famiglia Pozzo per strapparlo ai friulani già per questa sessione di mercato.