Il Napoli ha comunicato gli esiti degli esami a cui si è sottoposto Meret a causa dell’infortunio rimediato contro il Monza. Il calciatore ha riportato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Problema abbastanza serio che lo terrà fuori dal campo per almeno una 40ina di giorni. L’obiettivo è quello di rivederlo in campo a metà febbraio per la gara con il Milan dell’11 febbraio.