Le migliori partite del 2023, al quinto posto: Napoli-Roma 2-1, il capolavoro di Osimhen e il guizzo di Simeone

Napoli-Roma. È il 29 gennaio 2023. Ventesima giornata di Serie A 2022/23. Gli azzurri di Luciano Spalletti stanno disputando un campionato senza senso. Con una vittoria contro la Roma, il Napoli potrebbe allungare di 13 punti il vantaggio sulla seconda, l’Inter.

Inizia la partita. Al 5’ Kvaratskhelia fa una giocata delle sue, da sinistra si accentra e fa partire un destro forte ma non angolato. Un tiro non complicato da leggere per Rui Patricio, che copre e manda in angolo.

Il primo squillo del match è del Napoli.

Ma la Roma vuole e deve dimostrare che c’è e che costruisce bene. Al 12’ è vicina al vantaggio grazie ad un colpo di testa all’indietro di Kim che, per anticipare Abraham, rischia l’autorete sfiorando il palo.

Il Napoli, nel primo quarto d’ora, crea poco. Ma la squadra di mister Spalletti è testarda, prova ad entrare in area e a mettere in difficoltà la Roma, che fino al 17’ ha dimostrato di essere solida.

Al 17’ Kvaratskhelia, dopo un passaggio delizioso in area di Mario Rui, fa partire un cross morbido verso il secondo palo dove trova Victor Osimhen che, in mezzo a due difensori della Roma, riesce a stoppare con il petto, a controllare con la coscia e fa partire un tiro violentissimo che spacca la porta. 1-0 del Napoli grazie ad un capolavoro del suo bomber, uno dei goal più belli di tutta la sua carriera.

Ma la Roma non ci sta, gioca bene, mette in difficoltà la difesa del Napoli. Non rinuncia ad attaccare. Infatti, allo scadere del primo tempo, Meret deve fare i conti con un tiro al volo di Spinazzola, suggerito da Pellegrini; ma il portiere azzurro è attento e manda in angolo.

Il secondo tempo non comincia nei migliori dei modi per il Napoli. La formazione di Mourinho spinge, crea occasioni e si fa pericoloso. Meret fa quel che può per difendere la sua porta. Fino a quando El Shaarawy, ad un quarto d’ora dalla fine, riceve un cross di Zalewski da destra e sbuca sul secondo palo, mandando in porta un pallone velenoso e fa 1-1.

Al Napoli sta stretto un pareggio. Spalletti prova a giocarsi la carta Simeone, che sostituisce Osimhen. Gli azzurri con pazienza provano ad entrare nell’area avversaria. Ma negli ultimi minuti del match il Napoli accelera; all’86′ Zielinski verticalizza per Simeone, riceve, Smalling sbaglia il tempo dell’uscita sul Cholito e quest’ultimo, ne approfitta per tirare in porta. Un sinistro preciso sotto l’incrocio dei pali che regala i 3 punti al Napoli. Un gol pesantissimo che decide la sorte di un match difficile per i ragazzi di Spalletti.

Fermano forse la miglior Roma della stagione. Una squadra inarrestabile che, senza alcun dubbio, è destinata al successo.